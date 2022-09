I Prezes Sądu Najwyższego: Nie odpuszczę tematu podwyżek dla sędziów

Sześciu sędziów zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej przeszło w stan spoczynku. Za 23 tys. zł miesięcznie

Spośród 11 sędziów dawnej Izby Dyscyplinarnej sześciu przeszło w stan spoczynku, zaś pięcioro pozostało w Sądzie Najwyższym; z czego troje trafiło do Izby Karnej, jeden do Izby Pracy i jeden do Izby Kontroli Nadzwyczajnej - poinformował w środę zespół prasowy SN.