Ponad 4 tys. zł dla hydrologa zaraz po studiach

Pracuj albo płać? Rząd "wprowadzi coś", żeby lekarze nie wyjeżdżali z Polski

W programie "Sedno sprawy" w Radio Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odniósł się do wypowiedzi prezesa PiS nt. odpłatności za studia medyczne. Rząd może posunąć się do nakazu pracy w państwowej służbie zdrowia.