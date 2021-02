Huuuge zdecydował o zwiększeniu liczby akcji oferowanych w ramach IPO do 37 mln sztuk

Huuuge

Huuuge zdecydował o zwiększeniu maksymalnej liczby akcji oferowanych w ramach oferty publicznej do 22.016.586 akcji sprzedawanych, co daje łącznie liczbę 37.016.586 akcji - poinformowała spółka w suplemencie do prospektu emisyjnego.

Bloomberg podał, że cena akcji w ofercie ma być równa górnej granicy przedziału ustalonego na potrzeby budowy księgi popytu, czyli 50 zł.

Jak wcześniej podawano, w ramach oferty publicznej Huuuge chciał wyemitować do 15 mln akcji, a akcjonariusze planowali sprzedaż do 18,35 mln walorów.

Jak podawano, budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych miała potrwać od 27 stycznia do 4 lutego. 27 stycznia Bloomberg informował, że księga popytu na akcje Huuuge została pokryta w całości. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych rozpoczęły się 28 stycznia i zakończą 3 lutego. Zapisy na akcje dla instytucji odbędą się w dniach 5-9 lutego. Szacowany termin debiutu na GPW to 19 lutego.

Huuuge jest producentem i wydawcą gier przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry typu social casino. Najbardziej dochodowe produkcje spółki to "Huuuge Casino", Billionaire Casino", "Star Slots" i "Traffic Puzzle". Firma zatrudnia obecnie ponad 600 osób w dziesięciu biurach na świecie.

W ciągu trzech kwartałów 2020 r. Huuuge wygenerował przychody w wysokości 243,5 mln USD w porównaniu do 187,3 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost o 30 proc. W tym samym okresie skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD, a skorygowana marża EBITDA z 4,9 proc. do 22,3 proc.

Rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu w ofercie pełnią Credit Suisse Securities i JP Morgan, a rolę współprowadzącego księgę popytu i firmy inwestycyjnej – Ipopema Securities. (PAP Biznes)

sar/ gor/