Huuuge zaskoczony spadkiem kursu akcji; pozytywnie ocenia początek roku

Spadek kursu akcji Huuuge jest dla spółki zaskakujący. Firma pozytywnie ocenia początek tego roku oraz perspektywy, skupia się na akwizycjach i rozwoju nowych gier - poinformował PAP Biznes prezes Anton Gauffin. Producent gier nie obawia się zmian w polityce prywatności na urządzeniach Apple.

"Nasze IPO było największym na rynku gier mobilnych w Europie, mieliśmy też dużą nadsubskrypcję, więc rzeczywiście nikt nie spodziewał się tego, co widzimy. Skupiamy się na fundamentach biznesu i jesteśmy przekonani, że z czasem znajdą one adekwatne odzwierciedlenie w ocenie rynku. Na naszą obecność na giełdzie patrzymy długoterminowo" - powiedział prezes.

Gauffin ocenił, że początek 2021 roku jest dla firmy dobry.

"Widzimy dużo pozytywnych sygnałów na wielu frontach. Jestem bardzo spokojny o przyszłość naszej firmy, na którą dzisiaj patrzę równie pozytywnie, jak podczas spotkań z inwestorami w trakcie roadshow" - powiedział.

We wtorek na zamknięciu notowań kurs Huuuge wyniósł 37,8 zł, czyli był o 24 proc. niższy od ceny akcji w niedawnej ofercie publicznej. Mocny spadek nastąpił pomimo tzw. stabilizacji kursu po debiucie giełdowym, w ramach której Ipopema Securities kupiła łącznie w trakcie czterech sesji 3,33 mln akcji Huuuge. Papiery te trafią do spółki. Zarząd firmy nie podjął jeszcze decyzji, co się z nimi stanie - mogą zostać np. umorzone, sprzedane w późniejszym terminie lub wykorzystane w transakcji przejęcia.

Huuuge planuje wydać na akwizycje lwią część, 90-95 proc., wpływów z emisji nowych akcji, które wyniosły ok. 565 mln zł. Kwota ta ma zostać wykorzystana w ciągu półtora roku.

"Jestem obecnie w stanie skupić się głównie na fuzjach i przejęciach. Pozyskaliśmy odpowiedni kapitał w trakcie IPO i zamierzamy to wykorzystać. Podtrzymujemy, że będziemy chcieli wykonać akwizycje za pieniądze z IPO w ciągu osiemnastu miesięcy" - powiedział prezes.

"Uważam, że rynek jest w dobrym miejscu do zakupów. Procesy sprzedaży, szczególnie większych podmiotów, są dosyć konkurencyjne, ale w wielu przypadkach bazujemy na naszych relacjach w branży i rozmawiamy ze spółkami, które nie prowadzą aktywnych procesów poszukiwania nowych właścicieli" - dodał.

Jak podał Gauffin, w pierwszych miesiącach tego roku Huuuge kontynuował m.in. rozwój gry "Traffic Puzzle". To najpopularniejszy tytuł z portfolio grupy spoza gatunku gier kasynowych. Produkcje takie jak "Traffic Puzzle" mają pomóc w dywersyfikacji biznesu. Portal Sensor Tower szacuje, że w lutym przychody gry - której wydawcą jest Huuuge, a producentem polskie studio Picadilla - sięgnęły ok. 1,1 mln USD.

"'Traffic Puzzle' w pierwszych miesiącach zanotowało nowe rekordy, widzimy w tej grze potencjał, by stała się bardzo popularna. Obecnie gra znajduje się w fazie skalowania – możliwości pozyskiwania nowych graczy z atrakcyjnymi okresami zwrotu z inwestycji są coraz większe i aktywnie korzystamy z tego trendu" - powiedział prezes.

W ubiegłym tygodniu grupa udostępniła w kilku krajach (tzw. soft launch) kolejną nową grę, "Rogue Land". Niedługo ma do niej dołączyć następna produkcja, "Arrows&Empires". Oba tytuły są tworzone przez fińskie studio Double Star, które Huuuge przejął w lipcu 2020 roku.

"Jestem przekonany, że nasze cele dotyczące nowych gier realizowane są we właściwym tempie. Dużo się dzieje wewnętrznie, ale na tym etapie nie mamy do ogłoszenia kolejnych tytułów" - powiedział prezes.

"To samo dotyczy segmentu wydawniczego – prowadzimy bardzo dużo rozmów i jesteśmy blisko podpisania kilku umów wydawniczych" - dodał.

Gauffin uważa, że Huuuge dobrze poradzi sobie z nową polityką prywatności Apple, właściciela największego sklepu z aplikacjami na urządzenia mobilne. Nadchodzące zmiany są wskazywane przez analityków jako jedno z największych zagrożeń dla producentów gier mobilnych.

"Zmiany w polityce prywatności Apple - z tego co wiemy - wejdą w życie wiosną, być może w kwietniu lub maju. Moje spojrzenie długoterminowe na rynek gier mobilnych jest pozytywne, dlatego takie zmiany jak IDFA postrzegam neutralnie. Warto podkreślić, że w naszym przypadku 98 proc. przychodów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku stanowiły mikrotransakcje (zakupy dokonywane przez graczy - PAP), a tylko 2 proc. przychody z reklam, tak więc zmiany te nie powinny na nas wpłynąć w dużym stopniu. Do tego większość naszych przychodów i użytkowników mamy na Google Play" - powiedział.

"Nawet jeżeli zrealizuje się jakiś negatywny scenariusz - czego się nie spodziewam – oczekuję, że będziemy w stanie ograniczyć jego skutki. Duża część naszych przychodów pochodzi ze strony graczy będących z nami od dłuższego czasu, więc nawet jeżeli wydatki marketingowe zmniejszą się na jakiś czas, nie wpłynie to na naszą istniejącą bazę graczy. Myślę, że w większym stopniu zmiany mogą dotknąć firm, których przychody zależą od tego, czy na bieżąco są w stanie pozyskiwać nowych graczy, np. w segmencie gier hypercasual" - dodał.

Spółka rozważa czy będzie regularnie dzielić się z inwestorami danymi o sprzedaży, tak jak robią to inni producenci gier mobilnych notowani na GPW, m.in. BoomBit (spółka podaje dane miesięczne) czy Ten Square Games (dane kwartalne). Według portalu Sensor Tower, łączne przychody gier Huuuge wyniosły w lutym 18 mln USD, a w styczniu było to 19 mln USD.

"Mamy świadomość, że dane z serwisów takich jak Sensor Tower, czy App Annie nie są tak dokładne jak nasze wewnętrzne odczyty. Rozważamy, jak dzielić się naszymi danymi, sprawdzamy także co robią inne spółki z branży, ale jeszcze nie podjęliśmy decyzji" - powiedział prezes.

Huuuge jest producentem i wydawcą gier przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry typu social casino. Najbardziej dochodowe produkcje to: "Huuuge Casino", Billionaire Casino", "Star Slots" i "Traffic Puzzle".

Firma zadebiutowała na GPW 19 lutego. Wartość oferty poprzedzającej debiut sięgnęła 1,67 mld zł.

Łukasz Kucharski (PAP Biznes)

