Huuuge uzyskał dostęp do konta w SVB i wycofał większość środków

Co mają wspólnego SVB i Lehman Brothers? Menadżerów To dopiero menadżerowie wysokiego ryzyka. Joseph Gentile zrezygnował ze stanowiska dyrektora finansowego w Lehman Brothers na rok przed jego upadkiem. Dołączył do SVB jako dyrektor ds. administracyjnych. Z kolei dyrektor ds. ryzyka Kim Olson wcześniej pracowała w Deutsche Banku, kiedy ten mijał się z prawdą odnośnie do papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.