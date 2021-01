Huuuge ogłasza zamiar IPO

Huuuge

Huuuge, producent i wydawca gier typu free-to-play, ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i planuje wejść na GPW - podała spółka w komunikacie prasowym. Według szacunków, wpływy z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD brutto.

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji należących do głównych inwestorów w spółce.

Aktualnie znaczącymi akcjonariuszami spółki są Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 42 proc. ogólnej liczby głosów, a także The Raine Group (25 proc. ogólnej liczby głosów), Korea Investment Partners (11 proc. głosów) oraz Woori Technology Investment (5 proc.). W komunikacie podano, że Anton Gauffin zamierza zatrzymać nadal znaczny pakiet akcji.

Spółka szacuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD. Jak podano, środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie inicjatyw związanych ze wzrostem nieorganicznym, czyli potencjalnych akwizycji i inwestycji, oraz w drugiej kolejności dalszego długoterminowego rozwoju Huuuge poprzez rozwój nowych gier i marketing.

Intencją spółki i jej akcjonariuszy jest zapewnienie znacznej liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie, stanowiących ponad 25 proc. wszystkich akcji.

Huuuge zakłada, że po przeprowadzeniu oferty spółkę, jej dyrektorów, akcjonariuszy sprzedających oraz niektórych innych akcjonariuszy obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up).

Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu będą pełnić Credit Suisse Securities Sociedad de Valores i J.P. Morgan, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – Ipopema Securities.

Huuuge jest producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry "social casino".

W latach 2017-2019 skonsolidowane przychody spółki wzrosły ze 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, co oznacza, że średnia roczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) wyniosła 30,6 proc. W tym samym okresie skonsolidowana skorygowana EBITDA wzrosła z -4,3 mln USD do 24,8 mln USD, a marża EBITDA: z -2,9 proc. do 9,6 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Huuuge wygenerował skonsolidowane przychody w wysokości 243,5 mln USD w porównaniu do 187,3 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 30 proc. W tym samym okresie skonsolidowana skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD, a skonsolidowana skorygowana marża EBITDA z 4,9 proc. do 22,3 proc.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. grupa posiadała 4,74 mln aktywnych użytkowników na miesiąc w porównaniu z 3,98 mln na koniec roku kalendarzowego 2019.

Strategia Huuuge - jak podano - opiera się na filarach „Buduj i Kupuj”. Grupa zamierza koncentrować się na dalszym organicznym rozwoju gier tworzonych wewnętrznie, jak również na rozwoju nieorganicznym, czyli działalności wydawniczej oraz na fuzjach i przejęciach.

Huuuge planuje realizować strategię, koncentrując się m.in. na rozszerzaniu działalności w segmencie gier casual i wzmacnianiu podstawowej oferty, czyli gier social casino. Spółka zamierza skupiać się także na rozwoju działalności wydawniczej Huuuge Publishing, dalszym wzroście marż, dzięki technologii oraz analizie danych, a także rozwijaniu działalności poprzez przejęcia podmiotów o komplementarnych profilach działalności. (PAP Biznes)

