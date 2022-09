Huuuge miał w II kw. 13,7 mln USD skorygowanej EBITDA, wobec 12,9 mln USD konsensusu

/ Huuuge

Huuuge odnotował w II kw. 2022 roku 13,7 mln USD skorygowanego wyniku EBITDA wobec 15,6 mln USD przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 12,9 mln USD, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 12-15,1 mln USD. Huuuge spodziewa się wzrostu skor. wyniku EBITDA na koniec roku.

Zysk netto wyniósł w II kw. 8,6 mln USD wobec 9,1 mln USD przed rokiem. Zysk operacyjny grupy wyniósł z kolei 11,2 mln USD, czyli był na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego. Zysk netto był o 2,2 proc. wyższy od konsensusu, a zysk operacyjny o 12,8 proc.

W lipcu Huuuge informował, że jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży, bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności), spadły w drugim kwartale 2022 roku o ok. 19 proc. rdr, do 79,1 mln USD. W środowym raporcie podano, że przychody wyniosły 79,4 mln USD.

"Sytuacja płynnościowa Huuuge na koniec pierwszego półrocza 2022 r. pozostawała bardzo dobra – saldo środków pieniężnych w kasie wyniosło 188 mln USD pomimo wydatków poniesionych na program skupu akcji własnych w wysokości 16,7 mln USD oraz dokonania płatności z tytułu nabycia Traffic Puzzle w kwocie 25 mln USD. Dobre wyniki zostały także odzwierciedlone na poziomie EBITDA" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes ds. finansowych Marek Chwałek.

W całym pierwszym półroczu 2022 r. Huuuge miało 163,4 mln USD przychodów, 28,1 mln USD skor. EBITDA, 21,9 mln USD zysku operacyjnego i 17,6 mln USD zysku netto.

"Skorygowany wynik EBITDA za okres sprawozdawczy wyniósł 28,1 mln USD, co oznacza wzrost o 8,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie skorygowana marża EBITDA wzrosła z 13,4 proc. do 17,2 proc. Spodziewamy się, że również na koniec bieżącego roku osiągniemy wzrost skorygowanego wyniku EBITDA oraz salda środków pieniężnych w ujęciu rok do roku" - dodał Chwałek.

Flagowe tytuły spółki (Huuuge Casino i Billionaire Casino) wypracowały w pierwszym półroczu 2022 r. przychody w wysokości 144,2 mln USD (-15,3 proc. rdr). Jak podano, ich spadek wynikał głównie z niższego DAU oraz koncentracji na pozyskiwaniu długoterminowych, przynoszących dochody graczy.

Huuuge podał, że miesięczny wskaźnik konwersji, czyli wskaźnik zdolności spółki do konwersji graczy na płacących użytkowników, pozostał na wysokim poziomie, a w przypadku flagowych tytułów wzrósł z 8,4 proc. do 9,2 proc.

Udział nowych tytułów w przychodach ogółem w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł ok. 12 proc. Gra Traffic Puzzle, będąca główną pozycją wśród nowych tytułów, wygenerowała przychody na poziomie 16,5 mln USD w pierwszym półroczu 2022 r., co oznacza wzrost o 3,6 proc. rdr. Huuuge kontynuuje prace nad funkcjonalnością gry.

Wyniki Huuuge w II kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników (dane w mln USD) 2Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr Przychody 79,4 79,1 0,4% -18,6% -5,5% 163,4 -15,4% EBITDA 13,7 12,9 6,2% -12,2% -4,9% 28,1 8,1% EBIT 11,2 9,9 12,8% 0,0% 4,7% 21,9 23,7% zysk netto j.d. 8,6 8,4 2,2% -5,5% -3,4% 17,6 - marża EBITDA 17,3% 16,3% 0,94 1,25 0,11 17,20% 3,74 marża EBIT 14,1% 12,6% 1,54 2,62 1,37 13,40% 4,24 marża netto 10,8% 10,6% 0,19 1,50 0,24 10,77% 25,52

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

