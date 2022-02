Huuuge chce przeznaczyć na skup akcji własnych do 100 mln zł

UKE: większość dzieci gra w gry komputerowe, częściej grają chłopcy

Większość dzieci w wieku od 7 do 14 lat gra w gry komputerowe. Twierdzącej odpowiedzi na pytanie o granie w gry udzieliło 72,9 proc. dzieci i 70,4 proc. rodziców zapytanych o to, czy ich dzieci to robią.