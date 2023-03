Huta przetrwała choć była na skraju bankructwa. Zrezygnowała z gazu z PGNiG

Przepis na uniknięcie bankructwa przez hutę z Wielkopolski był prosty - wystarczyło zrezygnować z dostaw gazu od PGNiG i zacząć go importować. Stawki są o 40 proc. niższe.

fot. Waldek Sosnowski / / FORUM

Przez pół wieku działalności Huta Szkła Gloss z Poniecka w zeszłym roku miała przed sobą najczarniejszy ze scenariuszy. W styczniu 2022 roku rachunki za gaz, zasilający piece, wzrosły o 400 tys. zł, osiągając 1,5 mln zł. Działalność przestała być opłacalna. W kwietniu zakład wstrzymał produkcję, ale dyrekcja broniła się przed zwolnieniem 80 członków załogi.

Jak powiedział w portalu gostyń24.pl prezes huty Łukasz Busz, zakładowi udało się uniezależnić od PGNiG. - Rozpoczęliśmy pobór gazu ciekłego - wyjaśnia. - Wymagana była infrastruktura, którą stawialiśmy na terenie naszego zakładu. Potem konieczne było uzyskanie wszystkich pozwoleń i zgód - dodaje. Nic dziwnego - na terenie huty stoi 12 zbiorników, mogących pomieścić po 7,6 tys. litrów gazu. Wystarcza on na 4-5 dni, a co dwa dni przyjeżdża cysterna z 30 tys. litrów, by uzupełnić zapasy. To znacznie obniżyło opłaty o 40 proc. niż najtańsza oferta PGNiG.

Huta zdołała uregulować zaległe rachunki wobec spółki skarbu państwa. Za zeszły rok i ten styczeń to było blisko 20 mln zł. Ponieważ przedłużało się postawienie infrastruktury do LPG, huta musiała przedłużyć umowę z PGNiG, które zażądało kilku milionów złotych kaucji.

- PGNiG ciągle wyciąga rękę i chce więcej. Zobaczymy co będzie dalej - zaznacza prezes. Teraz huta jest zupełnie od niej niezależna.

W 2022 roku przedsiębiorstwo złożyło pozew przeciwko państwowej spółce. Do dziś nie odbyła się ani jedna rozprawa.