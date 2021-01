Huśtawka na WIG20. Znów mocne spadki na GPW

fot. Borys Skrzyński / Puls Biznesu

Ostatnie sesje w wykonaniu WIG20 to wpadanie skrajności w skrajność. Po mocnych spadkach w piątek i mocnych wzrostach w poniedziałek, wtorek znów stał pod znakiem czerwieni.

Spadkiem aż o 2,2 proc. zakończył wtorkową sesję WIG20. Skala spadków zwraca uwagę, bowiem żaden główny europejski indeks nie stracił dziś więcej niż 1 proc. WIG20 można rozgrzeszać wczorajszymi wzrostami (wyróżniającymi go na tle europejskim), z drugiej strony w piątek polska giełda także zamykała peleton. Inwestorzy nie mogą narzekać na brak zmienności. Żadnej z 3 ostatnich sesji główny indeks GPW nie zamknął ruchem mniejszym niż 1,9 proc. Żadnej z 5 ostatnich sesji WIG20 nie zakończył potwierdzeniem wykonanego dzień wcześniej ruchu. Stabilność zdecydowanie nie jest słowem pasującym do ostatnich osiągnięć WIG20.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Ocena ta nie ma jednak zastosowania do całej GPW. WIG wprawdzie stracił dziś 1,4 proc., była to jednak głównie "zasługa" dużych spółek. mWIG40 zyskał przykładowo 0,4 proc., na plusie dzień zakończył także sWIG80 (+0,2 proc.). To wyniki zdecydowanie lepiej wpasowujące się w nastroje na Zachodzie. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,3 mld zł.

Za dzisiejszą słabość WIG20 ciężko obwiniać jeden sektor. Wzrosty w indeksie zanotowały tylko papiery Dino i Lotosu, nie przekroczyły one jednak 1 proc. Spadki o ponad 1 proc. zanotowało z kolei aż 16 z 20 spółek. Przewodziło im Allegro, największa obecnie spółka na GPW, którego wycena skurczyła się o 3,6 proc. Ponad 3-proc. spadki zanotowały także papiery PGNiG i PZU.

Na szerokim rynku największe emocje budziły notowania gamingowego Bloobera. Po dość spokojnym dniu spółka zanotowała pod koniec sesji spadki nawet o 20 proc. Ostatecznie jednak szybko odrobiła straty, by zakończyć dzień ledwie 3 proc. pod kreską. Przed sesją na rynek trafiła informacja, że "One Shell Straight to Hell", nowa gra Bloober Team, 9 lutego 2021 r. trafi do sprzedaży na platformę PC.

Żywiołowe reakcje inwestorów towarzyszyły także konferencji Mercatora. Spółka zależna grupy podpisała ze szwedzką firmą Re:use i Helsingborg ramową umowę dotyczącą dostaw rękawic o wartości do 152,7 mln zł. W trakcie spotkania z zarządem notowania rękawiczkowej firmy osunęły się o przeszło 6 proc., Mercator zdołał zakończyć jednak sesję 0,8-proc. wzrostem. Nad ranem uwagę zwracało z kolei rozchwianie JSW. Po świetnej poniedziałkowej sesji firma kontynuowała wzrosty, zyskując we wtorek rano nawet przeszło 10 proc., dzień zakończyła jednak przeceną o 1,6 proc.

Adam Torchała