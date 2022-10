CNN: co najmniej 45 ofiar śmiertelnych huraganu Ian na Florydzie

Co najmniej 45 osób zabił na Florydzie huragan Ian - podała CNN. Żywioł spowodował ogromne zniszczenia, bez prądu było w sobotę rano 1,2 mln gospodarstw domowych i firm. Energii elektrycznej pozbawionych jest także 400 tys. mieszkańców Wirginii oraz Karoliny Południowej i Karoliny Północnej.

Meteorolodzy ostrzegają, że na Florydzie oraz w Karolinie Północnej i Karolinie Południowej możliwe są kolejne powodzie. W sobotę w obawie przed przerwaniem wałów ochronnych ewakuowano mieszkańców okolic Sarasoty.

