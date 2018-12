Huawei z rekordową sprzedażą

Pomimo perturbacji związanych m. in. z decyzją Kanady o aresztowaniu dyrektor finansowej firmy, Huawei może pochwalić się szczególnie dobrym rokiem.

"Rzeczpospolita" podała, że chiński gigant wypuścił na rynek w tym roku ponad 200 mln smartfonów. Jest to o prawie 50 mln urządzeń więcej niż w roku poprzednim, co świadczy o nieprawdopodobnej dynamice. Tym samym Apple został zepchnięty na trzecie miejsce pod względem wielkości produkcji. Pozycja lidera należy wciąż do koreańskiego Samsunga, lecz Huawei planuje przejąć od niego żółtą koszulkę do końca 2019 r.

Chińska firma jest natomiast liderem tworzenia infrastruktury komunikacyjnej, dla wielu rządów i globalnych koncernów pomimo takich wydarzeń jak ostrzeżenie Stanów Zjednoczonych przed kupowaniem sprzętu marki, co uzasadnione było możliwością przejmowania danych użytkowników przez chiński wywiad, c zy chociażby zrezygnowanie Tokio z obsługi rządu przez Huawei'a

Jak wynika z danych podawanych przez firmę, obecnie na świecie z jej smartfonów korzysta już 500 mln ludzi w ponad 170 krajach.

Źródło:

KS