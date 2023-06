Hotele podnoszą ceny noclegów, mimo to nie mogą narzekać na brak klilentów

Dla 1/3 hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do kwietnia ub.r., z kolei 56 proc. obiektów poprawiło swoje obłożenie – wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Jak dodano, 84 proc. hoteli odnotowało wzrost cen w stosunku do kwietnia ub.r.

fot. Dmitry Kalinovsky / / Shutterstock

Jak wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, systematycznie maleje liczba hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie zwiększa się tych z obłożeniem powyżej 50 proc., na co wpływ miały przede wszystkim hotele biznesowe/miejskie. Zaznaczono jednak, że hotele wypoczynkowe/pozamiejskie po słabszych wynikach w marcu również poprawiły wyniki w kwietniu, jeśli chodzi o wskaźniki obłożenia. Miał na to wpływ weekend majowy, który w tym roku rozpoczynał się już 28 kwietnia - wyjaśniono.

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 10 proc. (spadek o 5 pp. względem marca) nie przekroczyło w kwietniu frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 60 proc. hoteli (o 10 pp. lepiej niż w marcu), w tym 21 proc. obiektów powyżej 70 proc. W hotelach miejskich 75 proc. (13 pp. więcej niż w marcu) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc., a w hotelach pozamiejskich 27 proc. (o 9 pp. więcej niż w marcu) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc. i 24 proc. (4 pp. więcej niż w marcu) stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc. – poinformowano.

"Dla 1/3 hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, w tym 21 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 56 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 1/4 hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Również liczną grupę, stanowiącą 18 proc., były obiekty, których obłożenie wzrosło w przedziale 11-20 pp. 11 proc. hoteli uzyskało frekwencję na tych samych poziomach" – wynika z ankiety Izby.

Jak wskazano, 84 proc. hoteli zanotowało wzrost cen w stosunku do kwietnia ub.r., przy czym dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. – odpowiednio 32 proc. i 33 proc. hoteli. Jak wyjaśniono, konieczność podnoszenia cen wynika z wysokich kosztów towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.

W maju tylko 16 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. (wobec 30 proc. w kwietniu), a obłożenie powyżej 50 proc. posiada 49 proc. obiektów (poprawa o 22 pp. w stosunku do kwietnia) – przekazano.

Spośród wszystkich ankietowanych hoteli 10 proc. (poprawa o 25 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w czasie majówki obłożenia 30 proc. – stwierdzono. Zwrócono uwagę, że należy do tego dodać 14 proc. obiektów (tyle samo, co w prognozach sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty na ten czas. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., było 65 proc., tj. o 33 pp. więcej niż przed miesiącem, w tym blisko połowa, bo 47 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w 70 proc.

Jak zaznaczono, 91 proc. obiektów wypoczynkowych na majówkę było zapełnionych w ponad 50 proc., w tym z 65 proc. z frekwencją powyżej 70 proc. "Można więc podsumować, że majówka była bardzo udana w tym segmencie hoteli" – przekazano.

Stan rezerwacji na tzw. czerwcówkę w dniach 8-11 czerwca – zgodnie z danymi Izby – na razie jest na umiarkowanym poziomie. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 24 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 14 proc. obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w 50 proc. jest 36 proc., przy czym hotele biznesowe, podobnie jak w czasie majówki, wypadają wyraźnie gorzej niż wypoczynkowe.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 11-17 kwietnia wzięły udział 132 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Większość ankietowanych (83 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 61 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 92 pokoje.

ra/ mmu/