Hotelarze w Rzymie alarmują: fala kradzieży wyrządza szkody turystyce

Liczba rzemieślników we Włoszech mocno spadła. Przyczynami m.in. ostra konkurencja ze strony dużych detalistów i handlu online W 2022 roku we Włoszech było ponad 1,5 mln rzemieślników. To o 325 tys. mniej niż przed 10 laty. Upadają zakłady szewskie, rymarskie, kowalskie, stolarskie; działalność kończą fotografowie, pralnie chemiczne, zegarmistrzowie, sklepy z galanterią skórzaną, osoby naprawiające sprzęt AGD i RTV, krawcy, tapicerzy. Zwiększa się za to liczba fryzjerów, tatuażystów i kosmetyczek – podał w sobotę związek rzemiosła CGIA.