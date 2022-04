Majówka w domu? W hotelach zajęta jedna trzecia miejsc

LOT uruchamia połączenie do Egiptu i Kosowa

PLL LOT uruchamiają nowe połączenia z Warszawy do Kairu w Egipcie oraz do Prisztiny w Kosowie - poinformował w poniedziałek przewoźnik. Pierwszy rejs z Lotniska Chopina do stolicy Egiptu odbędzie się 31 maja, a do Prisztiny 6 czerwca br.