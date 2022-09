Hotelarze: Wakacyjny pobyt trwał średnio 4 dni

Finlandia chce, aby kraje UE mogły unieważniać wizy Rosjan

Finlandia skierowała do Komisja Europejskiej wniosek o wydanie ogólnounijnego zalecenia, skierowanego do wszystkich krajów UE, o cofnięcie lub unieważnienie turystycznych wiz Schengen, przyznanych obywatelom Rosji, a także w związku z nakładanym zakazem wjazdu – poinformował we wtorek fiński resort spraw zagranicznych.