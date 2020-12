Hotel ministra działa mimo ograniczeń? Premier wezwał Gut-Mostowego na "rozmowę wyjaśniającą"

Ministerstwo Rozwoju

Gdyby się okazało, że przepisy są łamane, czy obchodzone, uważam, że to oznaczałoby utratę zaufania do takiego wiceministra - oświadczył szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o medialne doniesienia dotyczące hotelu wiceministra rozwoju Andrzeja Gut-Mostowego.

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, związanymi z pandemią, działalność hoteli jest zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.

Szef KPRM w internetowej części rozmowy Radia Zet był pytany o wiceministra rozwoju Andrzeja Gut-Mostowego, którego hotel - według medialnych doniesień - ma łamać rządowy zakaz dotyczący przyjmowania gości.

Dworczyk wyraził przekonanie, że kontrole, które będą prowadzone nie będą omijać ani polityków ani biznesmenów. "Będą takie same dla wszystkich. Jeśli ktoś będzie łamał przepisy musi się liczyć z konsekwencjami" - podkreślił minister.

Jak mówił, według jego wiedzy premier Mateusz Morawiecki wezwał Guta-Mostowego na "rozmowę wyjaśniającą", ale nie ma informacji, czy ta sprawa została już zamknięta czy jest jeszcze wyjaśniana.

Dopytywany, co jeśli wyniki kontroli potwierdziłyby, że zakaz był omijany odparł: "Gdyby się okazało, że przepisy są łamane, czy obchodzone, uważam, że to oznaczałoby utratę zaufania do takiego wiceministra". (PAP)

