Hotel ewakuowany, bo przestępcy wysadzili w powietrze bankomat

Pierwszy film przebił barierę 1 mld dol. zysku od początku pandemii

Najnowsza odsłona Spidermana o tytule "No Way Home" jest pierwszym pandemicznym filmem, który zarobił do tej pory ponad 1 mld dolarów. Tym samym zyskał także tytuł najbardziej dochodowego filmu 2021 roku, choć na ekrany wszedł "dopiero" w grudniu.