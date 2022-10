Największy hotel w Polsce złapał kolejne opóźnienie. Pierwsi goście dopiero w 2023 r.?

fot. Wojciech Matusik / / FORUM

Najwcześniej w 2023 r. pierwsi goście wypoczną w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie – największym tego typu budynku w Polsce – wynika z nieoficjalnych informacji Onet.pl. Według ostatnich zapowiedzi, część budynku miała zostać udostępniona gościom podczas tegorocznych wakacji. Względem wstępnych założeń, Hotel Gołębiewski złapał już jednak ponad dwuletnie opóźnienie.

Pierwotnie bowiem, jeszcze według założeń z 2019 r., obiekt miał zostać oddany do użytku w 2020 r. Na przeszkodzie stanęła wówczas pandemia. Następnie termin otwarcia części budynku dla turystów przeniesiono na czerwiec 2022 r. W maju ruszyły nawet rozmowy rekrutacyjne dla przyszłych pracowników.

Jak nieoficjalnie informuje Onet.pl, również ten termin nie zostanie dotrzymany, a pierwsi goście w największym hotelu w Polsce, który powstaje w nadbałtyckim Pobierowie, pojawią się najwcześniej w 2023 r. Powodem mają być zawirowania na rynku budowlanym związane z ograniczoną dostępnością materiałów i pracowników.

W hotelu znajdzie się ok. 1,2 tys. pokoi, w których jednocześnie będzie mogło przebywać ok. 3 tys. osób. Dla porównania, to trzykrotnie więcej niż całkowita liczba mieszkańców nadmorskiego Pobierowa i niemal tyle, ile osób zamieszkuje całą gminę Rewal.

Jedenastokondygnacyjny budynek, który powstał na terenie byłej jednostki wojskowej, wyraźnie wybija się w nadmorskim pejzażu. Hotel należący do firmy założonej przez nieżyjącego już Tadeusza Gołębiewskiego będzie największym tego typu obiektem w Polsce. Wszystkie pokoje będą miały łącznie 60 tys. mkw. powierzchni.

Oprócz dwóch basenów – z wodą słoną i słodką, krytej pływalni, sal kinowych, dyskoteki, kortów tenisowych, boisk, a nawet ścianki wspinaczkowej, w obiekcie znajdzie się centrum kongresowe mogące pomieścić 4 tys. osób – podobne do działającego choćby w innym hotelu sieci, w Karpaczu. W przyszłości okolice hotelu mają wzbogacić się także o molo i marinę.

MKZ