Największy hotel w Polsce prawie gotowy. Pierwsi goście przyjadą w czerwcu 2022 r.

Budowa największego hotelu w Polsce dobiega końca. Hotel Gołębiewski w Pobierowie pierwszych gości będzie mógł przyjąć w czerwcu 2022 r. Pięciogwiazdkowy obiekt już jakiś czas temu zmienił nadmorski krajobraz w niewielkim Pobierowie.

Według pierwotnych założeń hotel miał przyjmować gości już w ubiegłym roku. Na przeszkodzie stanęła jednak pandemia. Obiekt ma być gotowy w pierwszej połowie 2022 r., tak by pierwsi goście mogli pojawić się w czerwcu wraz z początkiem przyszłorocznego sezonu.

W hotelu znajdzie się ok. 1,4 tys. pokoi, w których jednocześnie będzie mogło przebywać ok. 3 tys. osób. To trzykrotnie więcej niż całkowita liczba mieszkańców nadmorskiego Pobierowa i niemal tyle, ile osób zamieszkuje całą gminę Rewal.

Należący do firmy Tadeusza Gołębiewskiego hotel będzie największym tego typu obiektem w Polsce. Wszystkie pokoje będą miały łącznie 60 tys. mkw. powierzchni. Oprócz dwóch basenów – z wodą słoną i słodką, krytej pływalni, jacuzzi, sal kinowych, dyskoteki, kortów tenisowych, boisk, a nawet ścianki wspinaczkowej, w obiekcie znajdzie się centrum kongresowe mogące pomieścić 4 tys. osób – podobne do działającego choćby w Karpaczu. W przyszłości okolice hotelu mają wzbogacić się także o molo i marinę.

Choć hotel od wbicia pierwszej łopaty wzbudza swoimi rozmiarami i ingerencją w nadmorski krajobraz sporo kontrowersji, nieco inaczej mogą patrzeć na niego lokalni przedsiębiorcy i zarządzający gminą Rewal. Ta na samej sprzedaży działki, na której wcześniej znajdowała się jednostka wojskowa, zarobiła ok. 50 mln zł. Dodatkowo jedynie z tytułu opłaty klimatycznej do gminnego budżetu będzie wpływało co roku kilka milionów złotych.

Hotel stanie się także największym lokalnym pracodawcom. Na stałe będzie w nim pracować ok. 500 osób.

Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski od półtora roku buduje Tadeusz Gołębiewski, właściciel firmy Tago. Hotel w Pobierowie dołączy do sieci obiektów w Wiśle, Mikołajkach, Białymstoku i Karpaczu.