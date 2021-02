Horban: Rekomendowane 28 dni odstępu pomiędzy dawkami szczepionki firmy AstraZeneca

fot. vovidzha / Shutterstock

Chodzi nam o jak najszybsze osiągnięcie odporności; będzie zarekomendowane 28 dni odstępu pomiędzy dawkami szczepionki firmy AstraZeneca - mówił w środę główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban.

W czasie konferencji prasowej Horban był pytany jaka będzie rekomendacja dotycząca odstępu pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki firmy AstraZeneca.

"28 dni, zdecydowanie, 4 tygodnie. Nam chodzi o jak najszybsze osiągnięcie tutaj odporności. Nie chcemy czekać 12 tygodni zanim będzie grupa w pełni wyszczepiona" - wskazał Horban.

Dodał, że w przypadku tej szczepionki będzie zastosowana ta sama taktyka, jak przy poprzednich szczepionkach - Pfizera i Moderny. "Połowę od razu odkładamy na druga dawkę. Nie robimy takiego działania jak część krajów, że szczepi szeroko, a potem dopiero czeka kiedy przyjdzie druga dawka, bo praktyka pokazuje, że jak umiesz liczyć, licz na siebie" - powiedział doradca premiera do spraw COVID-19.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku; od 25 stycznia trwają szczepienia populacyjne – na początek seniorów.

Na rynku unijnym do tej pory do obrotu dopuszczono trzy preparaty. Dwa w technologii mRNA - firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Szczepionki te mają zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Szczepionka Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny - minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzecia substancja to szczepionka wektorowa opracowana przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Została ona dopuszczona na rynek pod koniec stycznia. Z informacji zamieszczonych w charakterystyce tego preparatu wynika, że może on być podawany osobom, które ukończyły 18 lat, jednak "obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych". Ponadto skuteczność tej szczepionki może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. Nieotwarta fiolka może być przechowywana w 6 miesięcy w lodówce w temperaturze 2°C – 8°C.

Szczepionki AstraZeneca mają trafić do Polski w przyszłym tygodniu. W lutym powinno przyjechać ich ponad 500 tys. Dodatkowo dostarczone zostanie według planu ok. 350 tys. dawek szczepionki firmy Moderna i ok. 1,4 mln koncernu Pfizer i firmy BioNTech.

Do końca I kwartału ma być zaszczepionych ok. 3 mln osób; do tej pory zaszczepiono 1 342 435. Drugą dawkę przyjęło blisko 290 tys. pacjentów. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ godl/