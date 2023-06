Horała zdradza, ile umów podpisano ramach programu dobrowolnych nabyć

Tereny pod CPK zaklepane przez ministra. Resort zatwierdził plan generalny do 2060 r. Zabezpieczono tereny pod CPK i strefy wokół niego, narzucając tym samym ograniczenia w wysokości zabudowy czy sposobu zagospodarowania terenu. Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny Centralnego Portu Komunikacyjnego. Określa on plan rozwoju nowego portu lotniczego do końca 2060 r.