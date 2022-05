Horała: spośród krajów UE, Polska wydaje najwięcej środków w obszarze kolei

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Polska, spośród krajów Unii Europejskiej, wydaje najwięcej środków w obszarze kolei - przekonywał w sobotę w Kościerzynie, w trakcie inauguracji kampanii "ekoTransport”, wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Rozpoczęta akcja ma na celu zachęcenie Polaków do korzystania m.in. z pociągów.

Kampania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) "ekoTransport" została zainaugurowana w sobotę w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała zaznaczył, że ministerstwo wspiera akcję i również zachęca do tego, żeby przesiąść się z samochodów do pociągów.

"Polska, spośród krajów Unii Europejskiej, wydaje najwięcej środków w obszarze kolei. Pod tym względem jesteśmy liderem i to widać. Polska kolej się zmienia, mamy coraz więcej wyremontowanych dworców i coraz więcej pociągów" - podkreślał wiceminister.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Szymon Gajda tłumaczył, że akcja "ekoTransport" ma na celu zachęcenie do korzystania m.in. z pociągów.

"Chcemy promować takie środki transportu, które wywierają najmniejszą presję na środowisko, które są najmniej emisyjne" - tłumaczył prezes. Zaznaczył, że tą kampanią chcą przekonać Polaków do wybierania najmniej uciążliwych dla środowiska środków transportu. "Rozpoczynamy kampanię, w trakcie której będziemy promować różne środku transportu. Zaczynamy od promocji kolei. Bo jest szybsza, tańsza i wygodniejsza od samochodu" - podkreślił.

Wiceminister Horała podzielił rozwój kolei na trzy etapy. Według niego w latach 90. i na początku lat 2000. był okres "niszczenia kolei, zamykania stacji i przystanków" oraz "zniechęcenia ludzi do korzystania z kolei". Podkreślił, że teraz jest etap "modernizacji, unowocześniania istniejących połączeń, zakupu nowego taboru i remontu dworców".

Według wiceministra "jesteśmy u progu trzeciego etapu - tworzenia nowych połączeń kolejowych". Zaznaczył, że Centralny Port Komunikacyjny zakłada powstanie prawie 2 tys. nowych linii kolejowych.

Prezes WFOŚiGW rozpoczynając akcję "ekoTransport" zaznaczył, że jeden pociąg to "ekwiwalent 8 autobusów i 100 samochodów". "Używanie tego środka transportu to oszczędność dla środowiska" - wskazał Szymon Gajda.

Akcja "ekoTransport" będzie polegała na przekonywaniu do przesiadania się z samochodu do zbiorowego transportu: kolei, tramwaju czy autobusu oraz do jazdy na rowerze i spacerów. Rzeczniczka WFOŚiGW Urszula Pakulska powiedziała, że akcja będzie polegała m.in. na nagrywaniu i udostępnianiu filmów promocyjnych, reklam w pociągach i internecie oraz organizowaniu festynów.(PAP)

Autor: Piotr Mirowicz

pm/ mir/