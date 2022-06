Horała o CPK: najbliższy rok będzie rokiem decyzji środowiskowych

CPK: ruszają konsultacje społeczne związane z przygotowaniem do budowy Portu Solidarność

W środę ruszają konsultacje społeczne w ramach prac nad przygotowaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy Portu Solidarność w ramach planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Konsultacje potrwają co najmniej do 30 czerwca.