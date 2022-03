Horała: do przyspieszenia budowy CPK potrzebna byłaby zmiana przepisów UE

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

W procesie inwestycyjnym budowy CPK posuwamy się tak szybko, jak to możliwe; do jego przyspieszenia konieczna byłaby zmiana przepisów unijnych - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Marcin Horała pytany był na antenie radiowej Jedynki, czy w związku tym, że Centralny Port Komunikacyjny ma także znaczenie militarne, gdyż umożliwiłby szybszy przerzut wojsk NATO do Polski, istnieje możliwość przyspieszenia budowy portu lotniczego i zwiększenia jego finansowania.

"Przyspieszenie budowy CPK jest zasadniczo, co do swojej istoty, niemożliwe. Tzn. my już teraz posuwamy się w tym procesie inwestycyjnym tak szybko, jak się da. Żeby to robić szybciej, konieczne byłyby zmiany przepisów europejskich, dotyczących np. kwestii związanych z ochroną środowiska, postępowaniem środowiskowym - bo to są sprawy, które zajmują bardzo dużo czasu, czy uproszczenie postępowania w sprawie zamówień publicznych, przetargów. To są regulacje na poziomie europejskim" - powiedział Horała.

"Co do finansowania, jesteśmy w trakcie tzw. market sounding (ang. badanie rynku - PAP) - rozmawiamy z różnymi instytucjami, również amerykańskimi. To tyle, co mogę w tym momencie powiedzieć" - powiedział.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.(PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

