Horała: Wywłaszczeni z terenów CPK może dostaną więcej pieniędzy. Będzie propozycja noweli

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest koniecznością, bo Lotnisko Chopina wyczerpało swoją przepustowość - powiedział wiceszef MI Marcin Horała. Dodał, że wkrótce zostanie zaproponowana nowela, która zapewni wywłaszczonym z terenów CPK osobom "więcej niż wartość rynkowa ich nieruchomości".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność. Lotnisko Chopina w jest największym portem w Polsce.

W czwartek w Sejmie odbyła się informacja bieżąca w sprawie budowy CPK. Posłowie pytali wiceministra infrastruktury, funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horałę m.in. o sens powstania CPK.

"Program inwestycyjny CPK to program wyniesienia Polski do pierwszej ligi, jeżeli chodzi o światowe gospodarki, jeżeli chodzi o systemy transportowe" - mówił. Jego zdaniem CPK to element tworzenia kraju wysokorozwiniętego, a dobry system transportowy jest kluczowym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju.

"W Polsce brakuje dużego, międzynarodowego lotniska, na którym narodowy przewoźnik przede wszystkim mógłby oferować siatkę połączeń, w tym międzykontynentalnych" - wskazał.

Podkreślił, że "nowe, duże, międzynarodowego lotnisko jest koniecznością w związku z tym, że port Lotniczy Chopina, praktycznie rzecz biorąc, wyczerpał swoją przepustowość".

Zdaniem Horały w Polsce brakuje również szeregu połączeń kolejowych, w tym systemu kolei dużych prędkości. "Na te wszystkie potrzeby odpowiada program inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego" - tłumaczył Horała.

Zapewnił, że każda osoba wywłaszczana z terenów, na których powstanie CPK, dostanie "godziwe odszkodowanie odpowiadające minimum wartości rynkowej jej nieruchomości ocenianej przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę majątkowego". "A niektórzy więcej. W tym zakresie będziemy niedługo proponowali nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zapewni każdemu nawet więcej niż wartość rynkowa jego nieruchomości" - powiedział Horała.

Przypomniał, że spółka CPK zachęca mieszkańców terenu inwestycji, by uprzedzając etap wywłaszczeń, przystąpili do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN). W jego ramach można dobrowolnie sprzedać nieruchomość lub uzyskać działkę zamienną.

W grudniu ub.r. spółka CPK ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona ok. 41 km kw. na obszarze gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki, w odległości 37 km na zachód od Warszawy.

Port Solidarność w ramach pierwszego etapu CPK będzie miał dwie drogi startowe o długości ok. 4 km każda. (PAP)

