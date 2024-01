Hołownia zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Chodzi o Kamińskiego i Wąsika

Kamiński i Wąsik ułaskawieni drugi raz? Mastalerek kategorycznie zaprzecza Prezydent Andrzej Duda podręcznikowo ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i nie zrobi tego drugi raz; nie wolno podważać prerogatyw prezydenta, bo jeżeli raz się na to zgodzimy, to będą one później podważane gdzie indziej - mówił szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek w Polsat News.