Hołownia spotkał się z ekspertami ws. Kamińskiego i Wąsika. "Wszyscy popieramy pana marszałka"

W Sejmie odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne marszałka Szymona Hołowni ws. Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wzięli w nim udział m.in. byli szefowie TK, PKW, SN i byli RPO, wśród nich Adam Strzembosz czy Andrzej Zoll.

/ Sejm RP

Po godz. 15 rozpoczęło się spotkanie z ekspertami, a wśród nich m.in. były prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Andrzej Zoll, były szef PKW i były sędzia TK Wojciech Hermeliński, była RPO i sędzia TK Ewa Łętowska oraz b. RPO Irena Lipowicz.

Strzembosz po spotkaniu powiedział dziennikarzom, że "absolutnie popiera stanowisko marszałka Sejmu". "Uważam, że jest w całości prawidłowe" - dodał.

"Wszyscy popieramy pana marszałka i to, że stanowiska zostały wygaszone" - powiedział prof. Zoll.

Zoll w rozmowie z dziennikarzami przed spotkaniem podkreślał, że marszałek już słusznie potwierdził, że Kamińskiemu i Wąsikowi - skazanym prawomocnie 20 grudnia ub. roku - wygasły mandaty poselskie. "Jest wyrok prawomocny i konsekwencją tego wyroku jest wygaśnięcie tego mandatu" - mówił.

Zdaniem profesora, marszałek Hołownia powinien nie wpuścić na salę polityków PiS, kiedy zjawią się w Sejmie. "Te osoby nie są posłami od chwili wydania wyroku" - powiedział. Na uwagę, że już raz zostali przez Hołownie wpuszczeni na salę, Zoll odparł: "Myślę, że był za bardzo uprzejmy".

W ocenie Zolla, Kamińskiego i Wąsika nie obowiązuje ułaskawienie przez prezydenta z 2015 r., gdy byli skazani przez sąd I instancji, czyli nieprawomocnie. "Akt łaski nie jest skuteczny dlatego, że był wydany w sytuacji, gdy wydany wyrok nie był prawomocny" - mówił. "Ale to nie tylko to jest powodem, że ten akt łaski nie działa, bo sąd orzekający w drugiej instancji wiedział o tym akcie łaski, znał też postanowienie Sądu Najwyższego z 2023 roku, który stwierdził, że ten akt łaski jest nieskuteczny" - dodał.

Hermeliński podkreślił też, że mandaty Kamińskiego i Wąsika już wygasły. "I nikt ich nie przywróci - ani ewentualna łaska prezydenta, gdyby się zdecydował po raz drugi - po raz pierwszy skutecznie, ani nie przywróci ich orzeczenie którejkolwiek z izb (Sądu Najwyższego - PAP)" - ocenił.

"Zapadł wyrok i nie można twierdzić, że to jest wyrok pozorny. Zapadł wyrok, trzeba to uszanować. To jest wyrok prawomocny, wydany przez sąd Rzeczpospolitej" - mówił były szef PKW, który odpowiadał na uwagę, że obaj politycy twierdzą, że są dalej posłami.

Wcześniej marszałek Hołownia był w Pałacu Prezydenckim, gdzie zaprosił go prezydent Andrzej Duda, a także rozmawiał w Sejmie z szefem resortu sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem oraz z RPO Marcinem Wiąckiem.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub. roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. W związku z tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów poselskich. W piątek szef Kancelarii Sejmu wydał dyspozycję dezaktywacji kart poselskich Kamińskiego i Wąsika; najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 10-12 stycznia.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Tego samego dnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika, a w piątek o wygaśnięcia mandatu Kamińskiego.

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania w 2015 r. prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, którzy byli wówczas skazani nieprawomocnie przez sąd pierwszej instancji, nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów.

autor: Grzegorz Bruszewski, Olga Łozińska