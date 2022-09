Hołownia: rząd nie ma prawa mówić przedsiębiorcom "oszczędzajcie energię", jak sam nie zacznie jej oszczędzać

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Rząd nie ma prawa iść dzisiaj do przedsiębiorców i mówić: oszczędzajcie energię, jak sam nie zacznie tej energii oszczędzać - mówił we wtorek w Poznaniu lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Polityk chce nałożenia na firmy energetyczne opłaty solidarnościowej.

Hołownia podkreślił w czasie konferencji prasowej, że małe i średnie przedsiębiorstwa, generujące ponad połowę polskiego PKB, są obecnie na gorszej pozycji niż spółki Skarbu Państwa czy korporacje. Zaznaczył, że wiele małych firm stoi na krawędzi bankructwa, dlatego jego zdaniem rząd powinien przygotować dla nich wsparcie. „Pierwsza rzecz, która powinna zostać zrobiona, to jasne pokazanie przez rząd, jak on zamierza dzisiaj, i jego agendy, ci którzy występują tu z pozycji siły, podejść do kwestii wyzwań energetycznych, które przed nami stoją” - mówił.

„Rząd nie ma prawa iść dzisiaj do przedsiębiorców, czy nawet do samorządów i mówić: oszczędzajcie energię, jak sam nie zacznie tej energii oszczędzać. Czekamy, aż rząd położy na stole konkretny plan oszczędzania energii w sektorze, za który odpowiada” - zaznaczył polityk.

Mówiąc o potrzebie oszczędzania energii elektrycznej wymienił m.in. stacje PKN Orlen i budynki kancelarii premiera. "Banery, światła, to przecież wszystko kosztuje dzisiaj. Pokarzcie, że oszczędzacie. W skali kraju to naprawdę będą konkretne oszczędności” - mówił.

„Pokażcie plan oszczędzania, które pokazało już wiele rządów na świecie, a my chcemy zobaczyć, jak to będzie teraz wyglądało w budynkach rządowych, w majątku, na który rząd ma wpływ, i którym zarządza” – apelował polityk.

Według Hołowni spółki energetyczne notują obecnie rekordowe zyski, a elektrownie węglowe „podnoszą marże 50-krotnie”. Dlatego polityk postuluje wprowadzenie od takich firm opłaty solidarnościowej. „Opłata solidarnościowa, to jest kilka miliardów lekko licząc, powinna dzisiaj pomóc, w ramach odpowiednich programów, opłacić rachunki właśnie małym i średnim przedsiębiorcom, również firmom rodzinnym, które stoją dzisiaj na krawędzi istnienia” – powiedział.

Lider Polski 2050 przestrzegł też szefa MEN przed wprowadzaniem ograniczonego nauczania w szkołach ze względu na możliwe trudności w dostawach prądu lub ogrzewania budynków oświatowych. „To jest psi obowiązek rządu, to jest jego zobowiązanie wobec nas, żeby zapewnić wszystkim polskim dzieciom edukację, w tym trudnym zimowym okresie, na takim poziomie i w taki sposób, jaki one tego potrzebują” – mówił.

„Ta opłata solidarnościowa, dziś też powinna być kierowana w tę stronę – do samorządów, do jednostek prowadzących szkoły, tak żebyśmy mieli pewność, że nie zabraknie w żadnej polskiej szkole ciepła i światła w tych zimowych miesiącach, które są przed nami” – podkreślił polityk.

Hołownia mówił także o potrzebie sprawiedliwości, równości i szacunku do pracy. "Potrzebujemy, żeby to państwo stanęło z głowy na nogi i wreszcie wydawało nasze pieniądze we właściwy sposób. Taki, w którym każdy grosz oglądany jest z każdej strony" - podkreślił.

Polityk, w kontekście postulowanych oszczędności i przedsiębiorczości, mówił także o tzw. patriotycznych ławkach ustawionych w kilku miastach Polski. Jak zaznaczył, z instalacji umiejscowionej w Poznaniu nad Jeziorem Maltańskim opady deszczu zmyły część farby. „Taka ławeczka, która stała tutaj na Malcie (kosztowała – PAP) 100 tys. zł. Te 100 tys. zł można było wydać inaczej? Oczywiście, że można było. To jest 600 godzin pomocy psychologicznej, pedagogicznej dla polskich dzieci, której dobrze wiecie dzisiaj jak brakuje” – mówił.

„W sumie 16 ławeczek w całej Polsce, takich jak ta, która stała i spłynęła tu w Poznaniu, to jest prawie 10 tys. godzin psychologa dla polskich dzieci” – podkreślił Hołownia.

Polityk dodał przy tym, że prace podkomisji ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej do tej pory kosztowały podatników 30 mln zł, z czego między kwietniem a lipcem 500 tys. zł. „30 mln zł to jest choćby ponad 1 tys. pomp ciepła, które można by było dzisiaj zamontować w polskich domach i ograniczyć skalę zniszczeń, które za chwilę zrobi nam zima w tej sytuacji energetycznej, w jakiej znaleźliśmy się” – powiedział.

Lider Polski 2050 przyjechał do Poznania, by przedstawić potencjalnych kandydatów jego ugrupowania w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Polityk ma we wtorek odwiedzić także Kalisz. (PAP)

autor: Szymon Kiepel

