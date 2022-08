Hołownia proponuje opłatę solidarnościową od producentów i dystrybutorów energii

fot. Michał Kość / / FORUM

Rząd powinien objąć wielkie oligopole, wielkich dystrybutorów energii opłatą solidarnościową, podatkiem od dodatkowych zysków i przekierować te pieniądze do kieszeni Polaków - zaapelował w piątek lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jak dodał, w ten sposób udałoby się pozyskać kilka miliardów zł rocznie.

Podczas konferencji prasowej w piątek Hołownia zwrócił uwagę na rosnące ceny energii elektrycznej. "W ciągu ostatniego roku państwowi dostawcy te ceny podnieśli o 250 proc., dwa i pół razy więcej za prąd dzisiaj muszą płacić wszyscy, którzy tego prądu używają" - mówił.

Jego zdaniem przyczyną wysokich cen energii nie są jedynie: pandemia i wojna za naszą wschodnią granicą. "Prawda jest taka, że nie tylko sytuacja geopolityczna wkłada dzisiaj rękę do kieszeni Polaków. Dzisiaj rękę do kieszeni Polaków wkładają też takie firmy jak Enea, Energa, Tauron, które działając w warunkach monopolu, oligopolu podnoszą swoje marże (...). Marże brutto tych wielkich wymienionych przeze mnie wzrosły w ciągu roku 50 razy" - powiedział.

Jak dodał, jest to głęboko niesprawiedliwe. "Rząd powinien zrobić absolutnie wszystko, by te właśnie oligopole, tych wielkich producentów, wielkich dystrybutorów objąć specjalną opłatą solidarnościową, podatkiem od nadmiarowych zysków. Adresowanym do tych właśnie, którzy dzisiaj podnoszą marże na produkty, których inni nie mogą wyprodukować, bo oni mają monopol" - mówił Hołownia.

Podkreślił, że monopoliści energetyczni chwalą się dzisiaj rekordowymi zyskami, które - jak dodał - należy "przekierować do kieszeni Polaków". "Policzyliśmy, że będzie to, lekko licząc, kilka miliardów zł rocznie. Te kilka miliardów zł powinny dziś trafić jako opłaty do rachunków, do tych którzy naprawdę tego potrzebują. Nie do wszystkich po równo. Powinny trafić do szpitali, szkół, do tych miejsc, gdzie zagrożenie tym, że nie będzie prądu i ciepła, jest największe" - dodał.

Hołownia zaproponował, aby pieniądze pozyskane z "opłaty solidarnościowej" zasiliły systemowe rozwiązanie problemu transformacji energetycznej. "Dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby rząd odblokował wreszcie ustawę 10H, żebyśmy mieli prąd z polskiego wiatru i polskiego słońca. To są rzeczy, które powinny być zrobione - program termomodernizacji budynków" - mówił.

Także posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska zwróciła uwagę na wysokie, rosnące ceny energii. "Takie podwyżki będą miały swoje konsekwencje w gospodarce dla przedsiębiorców, ale także dla ludzi w niej pracujących. Takie podwyżki będą powodowały kolejny wzrost cen produktów, bo będą rosły koszty wytwarzania tych produktów" - mówiła.

Dodała przy tym, że podwyżki spowodują spadek konkurencyjności polskiej gospodarki.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/ itm/