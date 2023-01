Hołownia kontra PiS. "To ostatni ludzie, którzy mogą uczyć przejrzystości"

Cieszy nas troska PiS o transparentność finansowania działalności politycznej, ale to są ostatni ludzie, którzy mogą kogokolwiek uczyć. My jesteśmy przejrzyści, nie złamaliśmy prawa - powiedział Szymon Hołownia, komentując wnioski PiS o informacje finansowe dotyczące Polski 2050.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski poinformował na wtorkowej konferencji prasowej o złożeniu wniosków do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz PKW o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię Polska 2050 Szymona Hołowni, a także dotyczących sprawozdań z działalności Fundacji Polska Od Nowa.

"Bardzo nas cieszy ta troska PiS o transparentność finansowania działalności politycznej. Bardzo to zabawne, kiedy oszuści wygłaszają innym rekolekcje na temat uczciwości, a ludzie, którzy trudnią się politycznym nierządem robią rekolekcje z życia w czystości" - powiedział Hołownia, pytany o wnioski PiS podczas późniejszej konferencji prasowej w Warszawie.

Lider Polski 2050 zarzucił też Prawu i Sprawiedliwości, że "defrauduje potężne ilości środków finansowych pochodzących ze spółek Skarbu Państwa, z funduszy celowych, żeby finansować działalność, propagandę swojej partii czy to przez media publiczne, fundusze różnego rodzaju". "To są ostatni ludzie, którzy mogą kogokolwiek uczyć jakiejkolwiek przejrzystości" - stwierdził Hołownia. "My jesteśmy przejrzyści, prowadzimy działalność w oparciu o przepisy prawa, nie złamaliśmy tego prawa" - zapewnił.

Hołownia pytany był także o decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania Polski 2050 za 2021 rok oraz o to, kiedy jego formacja złoży zapowiedziane już odwołanie od tej decyzji do Sądu Najwyższego. "Nie zgadzamy się z decyzją PKW, uważamy, że jest obarczona błędami" - zaznaczył Hołownia, dodając, że "te błędy" jego formacja pokaże w odwołaniu od decyzji, które najprawdopodobniej zostanie złożone w przyszłym tygodniu.

Jeszcze w tym tygodniu - dodał Hołownia - Polska 2050 poinformuje o podstawowych założeniach przygotowywanego obecnie przez prawników odwołania od decyzji PKW. Podkreślił też, że termin złożenia odwołania "zaczął biec dopiero w momencie doręczenia fizycznie tego orzeczenia, uzasadnienia".

Hołownia powtórzył we wtorek, że jego formacja nie ma nic do ukrycia. "Składamy sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującym prawem. Nie wiem, na jakiej podstawie PiS będzie teraz próbowało kręcić te swoje polityczne lody. Ale jedno wiem - jak oni zaczynają o nas mówić, (...) to jest dla nas bardzo dobra wiadomość, bo to znaczy, że się boją, że wyszło im z badań, że jesteśmy problemem, który może stanąć na ich drodze do utrzymania się przy korycie w 2023 roku, a my bardzo chcemy być tym problemem" - oświadczył polityk. Zadeklarował też, że chętnie opowie politykom PiS, "jak się buduje obywatelskie finansowanie polityki z datków setek i tysięcy ludzi, a nie z tłustych kotów, +Obajtków+ i spółek Skarbu Państwa".

Pod koniec ubiegłego roku "Rzeczpospolita" podała, że PKW odrzuciła sprawozdanie Polski 2050 za 2021 r. "Chodzi o to, że Polska 2050, choć została wpisana do ewidencji w marcu 2021 r., złożyła sprawozdanie, z którego wynika, że w całym roku praktycznie nie działała. Wpisała +0+ do każdej z rubryk mówiących m.in. o wpłaconych środkach, darowiznach i przyjętych wartościach niepieniężnych" - pisała "Rz".

Hołownia tłumaczył, że "zerowe" sprawozdanie finansowe, jakie złożyła jego partia za ubiegły rok, wynikało z tego, iż prawomocnie ugrupowanie zostało zarejestrowane dopiero niedawno; wcześniej nie miało konta w banku. Wskazywał również, że rejestracja jego partii trwała rok: od marca 2021 r. do marca 2022 r., a prawomocne wpisanie do rejestru nastąpiło jeszcze dwa miesiące później. Lider Polski 2050 zapowiedział też, że od decyzji PKW zamierza się odwołać do Sądu Najwyższego. (PAP)

