Hołownia: Trybunał Konstytucyjny będzie jedną z pierwszych rzeczy, którą trzeba będzie zreformować

Widzimy, ile jest luk w polskiej konstytucji; będziemy więc wypatrywać tego momentu konstytucyjnego i wtedy TK będzie na pewno jedną z pierwszych rzeczy, którą trzeba będzie zreformować - ocenił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak zauważył, do zmian konstytucji potrzebna będzie wola i decyzja opozycji.

/ Sejm RP

We wtorek na konferencji prasowej przed rozpoczęciem obrad Sejmu, Szymon Hołowni został zapytany, czy słowa lidera PSL Kosiniaka-Kamysza, że "w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości należałoby przedstawić nowy rozdział konstytucji dot. Trybunału Konstytucyjnego", to poważna propozycja Trzeciej Drogi, czy tylko prywatne zdanie wicepremiera.

"Nie rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na ten temat. Rozumiem, że jest to na razie pomysł" - powiedział Hołownia. Jak zaznaczył, "to nie jest jeszcze propozycja polityczna sformułowana przez nasze środowisko". "Natomiast pomysł jest ciekawy, pytanie czy realny do zrobienia" - ocenił marszałek.

Zwrócił uwagę, że "do zmiany konstytucji potrzebna byłaby wola i decyzja opozycji". "Prawo i Sprawiedliwość musiałoby się również w tę procedurę zaangażować. Pytanie, czy byłoby na to gotowe?" - powiedział marszałek Sejmu.

Dopytywany, na ile jest możliwa współpraca z opozycją przy zmianach konstytucji, Hołownia zastrzegł, że najpierw musiałby "poznać, co jest przedmiotem propozycji".

"Widzimy, ile jest luk w polskiej konstytucji, bo jej twórcom nie śniło się, że można pewne rzeczy tak obchodzić, jak twórczo robią to niektórzy politycy. Będziemy więc wypatrywać tego momentu konstytucyjnego i wtedy Trybunał Konstytucyjny będzie na pewno jedną z pierwszych rzeczy, którą trzeba będzie zreformować, tak żeby mógł on funkcjonować jako realny sąd konstytucyjny przez następne dziesięciolecia" - zapowiedział marszałek Sejmu.

Zastrzegł, że tego rodzaju "zmiana konstytucji będzie musiała być propozycją całej koalicji". "Musielibyśmy także porozmawiać o tym z prezydentem oraz zobaczyć czy w opozycji jest choćby minimalna chęć, żeby o tym rozmawiać" - dodał Hołownia.

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wicepremier Kosiniak-Kamysz ocenił, że za rządów PiS wymiar sprawiedliwości, który był w złej kondycji, "został zrujnowany". "To jest działanie, które wymaga aktywności nie tylko związanych z prokuraturą, ale ja uważam, że potrzebny jest nowy rozdział konstytucji o Trybunale Konstytucyjnym" - powiedział. "To byłaby najlepsza zmiana, ale do tego jest potrzebne szersze porozumienie" - zaznaczył.

Jak zauważył Kosiniak-Kamysz, obecna koalicja rządząca nie będzie dysponowała odpowiednią większością do wprowadzenia możliwych zmian w konstytucji. "Ale będziemy takie warianty przedstawiać i będziemy zapraszać do współpracy, bo trzeba uzdrowić system wymiaru sprawiedliwości szczególnie" - dodał.

Polityk PSL ocenił, że "wodą na młyn przeciwników Polski" jest chaos, który prowadzi dzisiejsza opozycja, czyli PiS. "Będziemy nad tym panować, będziemy dbać o bezpieczeństwo" - zapewniał. "Roześlemy te propozycje do wszystkich klubów parlamentarnych, więc każdy klub parlamentarny będzie mógł się do tego odnieść" - dodał. "Tego nie da się tylko zrobić w koalicji rządowej" - zaznaczył.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że "zawsze widzi pole do porozumienie, zawsze szuka tego, co łączy". "To wyjście z inicjatywą, nawet dyskusji, o nowych przepisach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, jest taką szansą" - zaznaczył.

Wicepremier był także pytany o "spór kompetencyjny pomiędzy Prezydentem RP a premierem i prokuratorem generalnym" - taki wniosek skierował do TK prezydent Andrzej Duda. "Nie ma sporu kompetencyjnego" - ocenił Kosiniak-Kamysz. "Szkoda, że ci, którzy nie akceptują decyzji wyborczych, nie złożyli sami dymisji" - dodał.

"Prokurator krajowy widać, że nie akceptuje decyzji wyborców i nie widzi możliwości współpracy z prokuratorem generalnym - powinien złożyć dymisję" - ocenił wicepremier. "(Dariusz Barski) Został wadliwie powołany. Tym bardziej powinien się zastanowić nad swoją rolą i nad swoją obecnością. Nie wyciągnął tej lekcji. Wadliwość powołania nie powoduje jego odwołania, ale powoduje, że nie może pełnić w żaden sposób obowiązków prokuratora krajowego" - stwierdził.

Magdalena Gronek, Karol Kostrzewa, Grzegorz Bruszewski