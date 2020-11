Hołownia: Potrzebujemy nowych wyborów. Tych, których boi się obecna władza

fot. Mateusz Słodkowski / FORUM

Nie chcę być liderem PO czy SLD, chcę być liderem obywateli, którzy chcą zmiany w swoim kraju - tak szef Polski 2050 Szymon Hołownia odniósł się do sondażu Social Changes dla wPolityce.pl, w którym uzyskał najwięcej wskazań (19 proc.) w odpowiedzi na pytanie, kto jest liderem opozycji.

W opublikowanym w piątek sondażu zapytano respondentów, kto ich zdaniem zasługuje obecnie na miano lidera opozycji w Polsce. Najwięcej wskazań wśród ogółu badanych - 19 proc., uzyskał lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia, 16 proc. badanych odpowiedziało, że lider opozycji to prezydent Warszawy, polityk PO Rafał Trzaskowski. Na trzecim miejscu znaleźli się b. premier Donald Tusk i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, których wskazało po 6 proc. badanych.

"Nie chcę być liderem PO czy SLD. Chcę być liderem obywateli, którzy chcą zmiany w swoim kraju i którzy ja przeprowadzą" – powiedział Hołownia w opublikowanym w mediach społecznościowych wystąpieniu. Jak dodał, rewolucja zaczyna się dziś.

Hołownia zadeklarował też, że "zrobi dużo", by najbliższe wybory parlamentarne odbyły się za kilka, kilkanaście miesięcy. "Potrzebujemy nowych wyborów, tych, których boi się obecna władza licząca na to, że pandemia kiedyś się skończy i że się jakoś odkuje. Ale wyborów boi się też opozycja nie chcąc brać odpowiedzialności za kraj w takim stanie" - ocenił. "My się ich nie boimy, bo nie jesteśmy opozycją – jesteśmy propozycją" – oświadczył Hołownia.

Według ruchu Polska 2050 figura "lidera opozycji" powinna przestać być używana w dyskursie publicznym. "Dziś mamy konkretnego przeciwnika, którego musimy pokonać razem, a nie prześcigać się o palmę pierwszeństwa w pozbawionym znaczenia plebiscycie" – napisano na facebookowej stronie Polski 2050.

Za wysoce szkodliwe sondaże wskazujące lidera opozycji, uznała szefowa działającego w ramach ruchu Hołowni instytutu Strategie 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"A może tak czas zakończyć wreszcie serial pt. +kto jest liderem opozycji?+ wPolityce dworuje sobie z (Borysa) Budki po sondażu +kto jest liderem opozycji?+, w którym przewodniczący PO przegrywa z Szymonem Hołownią. Tym razem badania wykonano na zlecenie +proPiS-owskiego+ medium. Podobne sondaże zamawiali jednaki także inni, np. ostatnio +Rzeczpospolita+" – napisała w mediach społecznościowych. Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła jednak, że cieszą ją sukcesy Hołowni.

"W warunkach polskich lider opozycji to totalna aberracja. +Figura ta+ została +zaimportowana+ do nas z zupełnie innych realiów, w których tak jak w USA czy Anglii system polityczny od dziesiątek, a nawet setek lat oparty jest na układzie dwupartyjnym. Przy czym nieprzypadkowo +import+ dokonał się dopiero po 2015 r." – zwracała uwagę. "Jakoś nie przypominam sobie, aby ktoś kiedykolwiek nazywał (wicepremiera, prezesa PiS Jarosława) Kaczyńskiego liderem opozycji" – dodała.

"W moim przekonaniu, to pomysł PiS-u, który bezmyślnie został kupiony przez PO" – stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz. "PO najwyraźniej miała nadzieję, że jest to sposób na umocnienie jej pozycji i marginalizację innych formacji. Tak się jednak nie stało, a jedynym beneficjentem tego konceptu stał się Kaczyński oraz jego formacja. Wyścig do bycia liderem opozycji skutecznie uniemożliwił bowiem budowanie na tej opozycji partnerskich, pluralistycznych relacji. Na dodatek jest to sposób na mobilizację zwolenników Zjednoczonej Prawicy w kontrze do +obozu anty-PiS-u+ jakoby prowadzonego +do boju+ pod wodzą Platformy" – oceniła.

Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz, główną zaletą sondażu dla wPolityce.pl może być to, że utraciwszy monopol na "pierwszeństwo", przywódcy PO "być może odpuszczą sobie aspirowanie do tytułu +lidera opozycji+". "Mam też nadzieję, że sondażownie i gazety - te rzetelne oczywiście - pójdą po rozum do głowy i zaprzestaną kreowania bytu, którego nie tylko nie ma, ale też być nie powinno. Lider opozycji nie jest bowiem w Polsce nikomu, poza Kaczyńskim oczywiście, do niczego potrzebny" – dodała. (PAP)

Autor: Monika Zdziera

Mzd/ drag/