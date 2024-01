Hołownia: Klub PiS ma wyznaczyć nowych kandydatów do komisji śledczej ds. Pegasua

KO i Lewica przeciwko kandydatom PiS-u do składu komisji śledczej ws. Pegasusa. "Sędziowie we własnej sprawie" Nie można być sędzią we własnej sprawie, a wszyscy kandydaci PiS-u do komisji śledczej ws. Pegasusa byli zamieszani w sprawę Pegasusa - mówili posłowie Joanna Kluzik-Rostkowska, Marcin Bosacki i Witold Zembaczyński oraz Tomasz Trela (Lewica) protestując przeciwko kandydatom PiS-u.