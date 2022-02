Holenderska gospodarka traci rocznie 169 mln euro "przez" kobiety

fot. S-F / / Shutterstock

Dwie trzecie kobiet czuje się niewystarczająco rozumiane przez bank lub doradcę finansowego - wynika z badań ABN Amro i firmy McKinsey. Przez to, że banki wciąż zbyt mało uwagi poświęcają kobietom, inwestują one mniej, co oznacza, że holenderska gospodarka traci 169 mln euro rocznie - dodano.

Z badania przeprowadzonego wśród 950 mężczyzn i 1,5 tys. kobiet wynika, iż kobiety rzadziej szukają porad w instytucjach finansowych, mają mniejszą wiedzę finansową i w konsekwencji rzadziej inwestują. W ocenie autorów raportu jest to stracona szansa dla holenderskiej gospodarki.

Dodano, że 56 procent dobrze wykształconych kobiet w wieku od 18 do 35 lat czuje się odpowiedzialna za swoje finanse i uważa bankowość za zbyt skomplikowaną.

Bankowość tradycyjnie była w Niderlandach domeną mężczyzn. Do 1956 r. zamężne kobiety nie mogły otwierać konta ani zaciągać kredytu hipotecznego bez zgody męża.

W rezultacie, zdaniem dyrektor Chantal Korteweg z ABN Amro cytowanej przez dziennik „De Volkskrant”, wciąż zbyt mało uwagi poświęca się potrzebom kobiet. „Uderzające jest to, że kobiety mniej lubią ryzyko” – mówi Korteweg i jako przykład podaje to, że 77 proc. aktywów badanych młodych kobiet znajduje się na rachunkach oszczędnościowych, a 23 proc. w akcjach, w porównaniu z odpowiednio 59 i 42 proc. w przypadku mężczyzn.

W jej ocenie banki powinny brać pod uwagę specyfikę zachowań kobiet i przemyśleć sposób komunikacji, aby zachęcać je do inwestowania.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek