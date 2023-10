Holandii grozi kara za opóźnienia we wprowadzaniu szybkiego internetu 5G

Holandii grozi wysoka unijna grzywna, jeśli wprowadzenie superszybkiego internetu 5G będzie się dalej opóźniać - twierdzi minister gospodarki Micky Adriaansens. „To smutne, że Holandia będzie ostatnim europejskim krajem, który wystawi na aukcji częstotliwości 5G” – dodała szefowa resortu.

fot. Suwin / / Shutterstock

Przygotowania do wprowadzenia szybkiego internetu w Niderlandach trwają od lat, jednak procedury i procesy sądowe spowalniają ten proces. Minister Adriaansens powiedziała dziennikowi „De Telegraaf”, że otrzymała z Brukseli ostrzeżenie ze względu na opóźnienia.

„Powinniśmy wystawić częstotliwości 5G na aukcję już dwa lata temu, ale to się nie udało” – powiedziała szefowa resortu gospodarki. Adriaansens wskazuje, że wygląda na to, iż Holandia będzie ostatnim europejskim krajem, który to uczyni i ostrzega, że Komisja Europejska może wszcząć postępowanie przeciwko Holandii.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek