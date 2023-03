Holandia: COVID-19 traktowany jak grypa

Brytyjski rząd rozważał jak wystraszyć ludzi nowym wariantem COVID-19

Gra na emocjach - tak można podsumować plany brytyjskiego rządu. Z końcem 2020 roku ówczesny minister zdrowia Matt Hancock dyskutował z doradcami, kiedy ujawnić pojawienie się nowego wariantu koronawirusa, by najskuteczniej wystraszyć nim ludzi - ujawnił "The Sunday Telegraph". Miało to na celu zmuszenie społeczeństwa do przestrzegania lockdownu.