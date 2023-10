Holandia przeznaczy dodatkowe 102 mln euro na pomoc Ukrainie

Media: Korea Północna zaczęła wysyłać artylerię do Rosji po spotkaniu Kima z Putinem Korea Północna zaczęła wysyłać artylerię do atakującej Ukrainę Rosji – podała w czwartek CBS News, powołując się na anonimowe źródło rządowe w USA. Amerykańska stacja wiąże to z niedawnym spotkaniem Kim Dzong Una i Władimira Putina.