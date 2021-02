Holandia przedłuża godzinę policyjną do marca

Zanzibar turystyczną mekką w czasach pandemii. Bez masek, bez dystansu, bez ograniczeń

Zanzibar, archipelag należący do Tanzanii, jest licznie odwiedzany w czasach pandemii przez turystów. Nie ma tu żadnych ograniczeń - nie trzeba nosić maseczek, ani utrzymywać dystansu społecznego. W kraju jednak doszło do zgonów z powodu Covid-19, co negują władze.