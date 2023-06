Holandia podnosi akcyzę na paliwa. Panika na stacjach

Jak płacić mniej za paliwo? Wyjaśniamy promocje na stacjach paliw Ceny paliw, choć niższe niż na początku ubiegłorocznych wakacji, wciąż spędzają sen z powiek kierowców. Największe sieci stacji paliw wprowadziły jednak rabaty na wakacje. Oto co trzeba zrobić, by tankowanie na poszczególnych stacjach kosztowało mniej i by nie pogubić się w gąszczu promocyjnych gwiazdek.