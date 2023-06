Holandia odzyskała 5 mld euro od Holendrów ukrywających dochody za granicą

"Architekt Putina" ma problemy podatkowe. Włochy zapowiadają, że będą go ścigać Minister sprawiedliwości Włoch Carlo Nordio podpisał wniosek o ściganie z powodu zarzutu oszustw podatkowych architekta Lanfranco Cirillo, który mieszka w Moskwie. Nazywany jest „architektem Putina”, bo ceni go zarówno on, jak i rosyjscy oligarchowie - zauważają włoskie media.