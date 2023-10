Holandia ma ogromne problemy z przyjmowaniem azylantów. "Sytuacja jest tragiczna"

Centralna Agencja ds. Przyjmowania Osób Ubiegających się o Azyl (COA) wysłała „desperacki” list do rządu w sprawie problemów z przyjmowaniem azylantów, napisał w poniedziałek dziennik „NRC”.

fot. BIGANDT.COM / / Shutterstock

Według COA sytuacja w zakresie przyjmowania azylantów jest „tak tragiczna”, że należy rozważyć „daleko idące środki lub alternatywne wybory polityczne”.

Jak podaje gazeta, agencja domaga się, aby rząd podjął kroki, aby położyć kres „niezwykle niepokojącej” sytuacji w zakresie przyjmowania uchodźców.

W piśmie, do którego dotarł dziennik, napisano, że „jakość życia i bezpieczeństwo” w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl znajdują się bardzo niskim poziomie.

„Choć w ostatnich latach COA wysyłała apele do ministerstwa bezpieczeństwa i sprawiedliwości, ich ton nigdy nie był tak desperacki” – czytamy w „NRC”.

W tej chwili do Holandii codziennie przybywa około dwustu nowych osób ubiegających się o azyl, dla których prawie nie ma już miejsc. A perspektywy na kolejne miesiące są „czarne”, podaje gazeta. COA potrzebuje od 6,5 tys. do 11 tys. dodatkowych miejsc do końca roku, ale pomysły na ich znalezienie wyczerpały się.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek