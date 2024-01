Hojny Morawiecki. Na kościelne inwestycje szły miliony

Górnicy wykopali czarną dziurę. Wkrótce będziemy dopłacać 10 mld zł rocznie Do 2030 r. polska energetyka będzie zużywać o połowę mniej węgla. Zamiast obietnic o wydobywaniu węgla tak długo jak jest w kopalniach, potrzebne jest przyspieszenie planu zamykania kopalń. Jeśli go nie będzie, to górnicy będą wydobywać ponad 10 mln ton nikomu niepotrzebnego węgla, a podatnicy dopłacą 10 mld zł rocznie.