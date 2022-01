Hoc: Kwestie proceduralne na przeszkodzie procedowania ustawy o weryfikacji covidowej

fot. GRZEGORZ KRZYZEWSKI / / FORUM

Kwestie proceduralne stoją na przeszkodzie procedowania projektu ustawy o weryfikacji covidowej - powiedział w środę w Sejmie poseł Czesław Hoc (PiS). Ocenił, że projekt jest ostrożny i koncyliacyjny.

Mowa o poselskim projekcie ustawy, który złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Jak uzasadniono w projekcie, zapisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy". Znalazły się tam zapisy, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji.

Jeden z wnioskodawców projektu poseł Czesław Hoc (PiS) pytany w środę w Sejmie przez dziennikarzy, kiedy planowane jest drugie czytanie projektu, stwierdził: "Na razie nie wiemy. Wszystko w swoim czasie. Sukcesywnie posuwamy się do przodu. Zawsze są jakieś kwestie (...) kwestie proceduralne."

Hoc nie wykluczył, że drugie czytanie odbędzie się na trwającym do czwartku posiedzeniu Sejmu. "Na razie wynika z tego, że być może nie będzie. To jeszcze nie jest efekt finalny" - dodał. Ocenił, że projekt ustawy jest ostrożny i koncyliacyjny.

Dopytywany o to, co stoi na przeszkodzie w dalszym procedowaniu ustawy, zwrócił uwagę na kwestie proceduralne. "To nie jest bezradność, to pewnie kwestie takie proceduralne" - zaznaczył. Nie był w stanie sprecyzować, o jakie kwestie proceduralne chodzi.

Pytany o to, czy w jego ocenie należałoby tę ustawę przegłosować powiedział, że tak. "Jest to optymalny okres" - mówił.

We wtorek wieczorem sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o weryfikacji covidowej. W trakcie prac komisji zmieniono tytuł projektu i usunięto jeden z artykułów. Teraz projekt ma trafić do drugiego czytania.(PAP)

Autorzy: Szymon Zdziebłowski, Grzegorz Bruszewski

szz/ gb/ mhr/