Hiszpanie protestujący przeciwko masowemu zamykaniu oddziałów bankowych

Johnson&Johnson wstrzymał produkcję szczepionek przeciw COVID-19

Zakład koncernu Johnson&Johnson znajdujący się w holenderskiej Lejdzie wstrzymał produkcję szczepionki przeciw COVID-19. Był obecnie jedynym, który je produkował - informuje "The New York Times". Biznes farmaceutyczny, to zawsze były duże pieniądze, nie inaczej i tym razem chodzi wyłącznie o pieniądze.