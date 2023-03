Hiszpania zwiększyła import gazu z Rosji o ponad 190 proc.

Media: Niemcy chcą kupić tysiące rur przeznaczonych na gazociąg Nord Stream 2

Brzmi to jak żart historii, że akurat rząd Niemiec chce kupić tysiące rur rurociągowych od Nord Stream 2 AG. Pierwotnie rury miały być przeznaczone na gazociąg, który został ukończony, ale nigdy nie został oddany do użytku. Na drodze do zawarcia umowy nie stoją sankcje - podaje w środę portal dziennika "Welt".