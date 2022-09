Hiszpania znacznie zwiększyła dostawy gazu do Francji i Włoch

fot. MVelishchuk / / Shutterstock

Eksport gazu ziemnego z Hiszpanii do Francji wzrósł pomiędzy styczniem a lipcem 2022 r. o 135 proc., zaś do Włoch o 69 proc. w porównaniu do podobnego okresu 2021 r. - wynika z opublikowanych we wtorek danych rządu Pedro Sancheza.

Według informacji władz Hiszpanii eksport gazu do Francji w okresie styczeń-lipiec 2022 r. osiągnął poziom 24 tys. GWh.

Hiszpania dostarcza gaz ziemny do Francji dwoma rurociągami biegnącymi z północnej części tego kraju przez Pireneje. Jeden z nich łączy Bilbao z Marsylią, zaś drugi - Villar de Amedo z departamentami środkowej Francji.

Od kilku miesięcy rząd Hiszpanii zabiega o zgodę Francji na budowę nowego połączenia pomiędzy oboma krajami – gazociągu MidCat. Jak jednak wskazują hiszpańskie media, administracja prezydenta Emmanuela Macrona podchodzi do realizacji tego projektu z dużym dystansem. Według madryckiego portalu Vozpopuli Francuzi nie chcą realizacji tego przedsięwzięcia.

Obok połączenia z Francją Hiszpania rozpatruje również możliwość utworzenia podmorskiego gazociągu z Barcelony do Livorno na zachodzie Włoch. Operatorzy krajowych systemów przesyłowych gazu - hiszpański Enagas i włoski Snam - zawarli w maju br. porozumienie w sprawie studium wykonalności takiego połączenia.

Obecnie Hiszpania wysyła gaz do Livorno metanowcami, sukcesywnie zwiększając wolumen dostarczanego surowca. Od stycznia do lipca br. Włochy odebrały 1752 GWh gazu w wersji skroplonej (LNG) z hiszpańskich portów, czyli o 69 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu w 2021 r.

Choć Hiszpania nie posiada własnych dużych złóż gazu ziemnego, dysponuje zakładami regazyfikacji surowca działającymi w kilku portach. Gaz trafia tam w wersji skroplonej głównie z USA i Nigerii, a następnie może zostać przywrócony do postaci gazowej i skierowany do gazociągów.

Autor: Marcin Zatyka (PAP)

zat/ mk/