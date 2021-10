Hiszpania przeznaczy 100 mln euro na dopłaty do rachunków za energię

Niższe napięcie wokół cen prądu. Rząd pracuje nad dodatkami

Maksymalne miesięczne kwoty dopłat do rachunków za energię elektryczną wyniosą od 26 złotych 85 groszy do 73 złotych 22 groszy, a jest to uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" w poniedziałek.