Hiszpania chce wprowadzić "koronapaszporty". Liczy na powrót turystów

KE ostrzega Belgię przed dalszym zakazem „nieistotnych” podróży

Zapewnimy respektowanie praw Europejczyków, w tym prawo do swobodnego przemieszczania się i funkcjonowanie wspólnego rynku - zapewnił w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej ds. praworządności Christian Wigand. Ostrzeżenie to było skierowane przede wszystkim do Belgii, która przedłużyła zakaz "nieistotnych" podróży z - i do kraju do 18 kwietnia.