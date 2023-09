Hiszpania bije kolejny rekord. Dług publiczny przekroczył 1,56 biliona euro

XTB w nowej kampanii z legendą Realu Madryt. Co na to hiszpański regulator? Były bramkarz Realu Madryt, Iker Casillas, wystąpi w nowej kampanii marketingowej polskiego brokera XTB. Reklamy z ambasadorem marki zostaną skierowane do odbiorców w 12 krajach, w tym w Hiszpanii, której regulator zasłynął z surowego podejścia do produktów CFD.